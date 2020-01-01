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بثلاثية محرز السيتي يسحق بيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز (فيديو)

الأحد 29 نوفمبر 2020 04:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بثلاثية محرز السيتي يسحق بيرنلي في الدوري الانجليزي الممتاز (فيديو)



سما

حقق مانشستر سيتي فوزا ساحقا على ضيفه بيرنلي (5-0)، اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وسجل الجزائري رياض محرز ثلاثية (5 و22 و69)، مقابل هدف واحد لبنجامين مندي (41)، وفيران توريس (66).
 
ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 15 نقطة، في المركز الثامن، وله مباراة مؤجلة، بينما تجمد بيرنلي عند 5 نقاط، في المركز السابع عشر.    
 
ودخل السيتي المباراة بقوة، حيث مرر جوندوجان الكرة إلى توريس، الذي سدد فوق المرمى بالدقيقة الخامسة.

لكن محرز عوض بعدها بلحظات، عندما فقد المدافع تاركوفسكي الكرة، ليمررها دي بروين إلى الدولي الجزائري، الذي سددها مقوسة في الشباك.

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