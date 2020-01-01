وكيل وزارة التنمية يكشف عن آخر مستجدات شيكات الشؤون الاجتماعية

غزة / سما /

أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك ، اليوم السبت ، أن وزارته لم تحدد موعدأ لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ، مشيراً الى ان مؤشرات النفراجة المالية قد تدفعنا لتحديد موعد الصرف خلال الايام القادمة.

وقال الديك خلال تصريحات إذاعية ، عن وجود جهود تبذل لصرف الدفعة قبل نهاية العام ، لتكون هي الدفعة الثالثة التي تصرف للمواطنين من مخصصات الشؤون خلال العام الحالي 2020 .

ويشار الى ان العديد من الاشاعات التي تم تداولها عن صرف مخصصات الشؤون خلال الايام القادمة وخاصة بعد حدوث انفراجه واستلام السلطة لأموال المقاصة ، وسط ظروف اقتصادية صعبة لتلك الفئة .