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وكيل وزارة التنمية يكشف عن آخر مستجدات شيكات الشؤون الاجتماعية

السبت 28 نوفمبر 2020 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل وزارة التنمية يكشف عن آخر مستجدات شيكات الشؤون الاجتماعية



غزة / سما /

أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية  داوود الديك ، اليوم السبت ، أن وزارته لم تحدد موعدأ لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ، مشيراً الى ان مؤشرات النفراجة المالية قد تدفعنا لتحديد موعد الصرف خلال الايام القادمة.

وقال الديك خلال تصريحات إذاعية ، عن وجود جهود تبذل لصرف الدفعة قبل نهاية العام ، لتكون هي الدفعة الثالثة التي تصرف للمواطنين من مخصصات الشؤون خلال العام الحالي 2020 .

ويشار الى ان العديد من الاشاعات التي تم تداولها عن صرف مخصصات الشؤون خلال الايام القادمة وخاصة بعد حدوث انفراجه واستلام السلطة لأموال المقاصة ، وسط ظروف اقتصادية صعبة لتلك الفئة .

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