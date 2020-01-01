شجار شوارع بين لاعبي الأهلي و الزمالك عقب فوز الأحمر ببطولة أفريقيا..فيديو

وكالات

دخل لاعبو الأهلي والزمالك في مشاجرة عنيفة بعد المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

واشتبك مصطفى محمد مع لاعبي الأهلي قبل أن يتدخل لتهدئة الأزمة، لتستكمل المباراة بشكل طبيعي.

وبدأ لقاء الأهلي بغريمه التقليدي نادي الزمالك في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والملقب بنهائي القرن، على ستاد القاهرة الدولي، وانتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحقق لقبه التاسع في البطولة.

ودخل النادي الأهلي نهائي اليوم بحثًا عن اللقب الأفريقي التاسع بينما كان يبحث نادي الزمالك عن اللقب السادس.



وغاب عن صفوف النادي الأهلي محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وليد سليمان، صالح جمعة وأليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك محمد عبدالشافي للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، عبدالله جمعة، يوسف أوباما ومحمود النش للإصابة بفيروس كورونا.

وكتب حساب يخص الاتحاد الأفريقي عبر "تويتر": "ثبتت إصابة المغربي رضوان الجياد، الذي كان حكمًا في البداية بتقنية VAR في نهائي CL، بفيروس COVID-19، ويحل محله الزامبي جاني سيكازوي، الحكم الرابع في البداية، كحكم الفيديو المساعد، بينما تم تعيين الحكم المصري إبراهيم نور الدين حكما رابعا للمباراة".

وأعرب الحكم المغربي رضوان جيد، عن حزنه بسبب غيابه عن المشاركة في الإدارة التحكيمية لمباراة القرن التي تجمع الأهلي والزمالك في التاسعة مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد إصابته بفيروس كورونا.