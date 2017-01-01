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رابط مشاهدة مباراة الشباب وضمك بث مباشر .. السعودية الرياضية

الجمعة 27 نوفمبر 2020 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الشباب وضمك بث مباشر .. السعودية الرياضية



الرياض / سما

أعلنت القنوات الرياضية السعودية، رابط مشاهدة مباراة ضمك والشباب بث مباشر المقررة اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 لحساب الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

مباراة الشباب وضمك مباشر تنقل هذا المساء من استاد الأمير خالد بن سلطان على القناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق المخضرم عبدالله الغامدي.

وتبدأ مباراة ضمك والشباب في تمام الساعة 05:40 مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والمنامة والبحرين والدوحة، 04:40 وفق وقت القدس والخرطوم والقاهرة وطرابلس وعمان.

رابط مباراة الشباب وضمك مباشر

واللافت للنظر أن التاريخ لم يشهد سوى ثلاث مواجهات سابقة بين الفريقين، أولها في كأس ولي العهد السعودي عام 2008 وإنتهت بفوز الشباب (2-0) سجلهما ناصر الشمراني ومانويل مارتينيز.

أما الموقعة الثانية، فقد جرت في الدوري السعودي مرحلة الذهاب الموسم الماضي وفرض التعادل الإيجابي (1-1) نفسه على النتيجة، قبل أن يتفوق الشباب على ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين إيابا.

ويحتل الشباب المركز الثاني برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين خلف المتصدر الهلال، وحال فوزه اليوم فإنه سيتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مؤقتا لحين استكمال منافسات الأسبوع.

فيما موقف ضمك يعتبر الأصعب في الدوري السعودي، كونه ما زال في المركز السادس عشر والأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل يتيم، بفارق نقطتين فقط خلف أندية النصر والعين والوحدة.

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