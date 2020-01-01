موعد البلاك فرايدي 2020 وأفضل مواقع عروض الجمعة السوداء أو البيضاء

الرياض / سما

يترقب عدد كبير من سكان العالم، حلول موعد البلاك فرايدي "الجمعة السوداء أو البيضاء" 2020 في أمريكا والدول الأوروبية والعربية؛ للاستفادة من العروض التي تُقدمها الشركات التجارية والمحلات بأسعار مخفضة لمدة 24 ساعة.

وأوضحت مواقع التسوق العالمية التي تابعتها وكالة سما أن موعد البلاك فرايدي 2020 Black Friday في جميع أنحاء العالم يبدأ اعتبارا من الساعة 12:00 (هذه الليلة 27 نوفمبر / تشرين الثاني)، وينتهي غالبا بعد مرور يوم كامل.

وتستمر عروض البلاك فرايدي لدى الغالبية العظمى من مواقع التسوق العالمية والعربية الساعة 12:00 (بداية ليلة 28 نوفمبر)، إلا أن هناك شركات ومواقع تُنهي الجمعة السوداء مُبكرا وأخرى تُمددها لعد أيام لكنها لا تزيد عن أسبوع.

أفضل مواقع التسوق في البلاك فرايدي:

1. amazon.

2. ebay.

3. Tomtop.

4. gearbest.

5. Alibaba.

6. Walmart.

7. newegg.

8. tinydeal.

9. menakart.

10. banggood.

11. iHerb.

12. tigerdirect.

13. LightInTheBox.

14. Kmart.

15. crucial.

16. bestbuy.

ويُشترط للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء أو السوداء، امتلاك حساب بريد عادي خاص بالمنزل في أمريكا؛ لأن هناك منتجات داخل الولايات المتحدة لا يمكن شحنها إلى الشرق الأوسط؛ بسبب ارتفاع تكاليف وسائل الشحن السريعة.

وحذرت وسائل إعلام عالمية، المتسوقين من اتباع مواقع التسوق الإلكتروني المُخادعة، لافتة إلى ظهور ما يزيد عن ألف ومئتي نُسخة كاذبة من المواقع التالية خلال البلاك فرايدي (amazon أمازون، Walmart ، AliExpress ، iHerb ).

وسلطت وسائل الإعلام، الضوء الليلة على البلاك فرايدي 2020 وكيف بدأ لدى مواقع العروض والتسوق العالمية مُبكرا، والإقبال الكبير الذي شهدته لا سيما مع بقاء الناس في منازلهم خلال جائحة كورونا والاعتماد على الشراء عبر الإنترنت.

ويُمكن الإطلاع على عروض البلاك فرايدي 2020 في الدول العربية إما عبر زيارة مواقعها الإلكترونية أو صفحاتها الرسمية في فيسبوك وتويتر وانستغرام، إذ تابعت وكالتنا العديد منها من خلال جولة سريعة على المنصات الاجتماعية.