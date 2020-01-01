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علامات تشير إلى وجود مياه بيضاء على العين

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
علامات تشير إلى وجود مياه بيضاء على العين



وكالات / سما /

تتأثر القدرة على الإبصار عند وجود مياه بيضاء على العين، وعندما تبدأ البقعة البيضاء في التمدد لابد من استبدال عدسة العين حتى لا يفقد المريض البصر. هناك عدة أعراض تكشف حالة المياه البيضاء مبكراً، وينبغي الفحص الطبي عند ملاحظتها، وهي:

إذا كنت تعاني من حساسية للضوء مع رؤية غائمة عليك زيارة طبيب العيون لفحص عينيك
الرؤية الغائمة. من أعراض مشكلة إعتام عدسة العين أو المياه البيضاء أن تظهر الكائنات والأشياء بشكل ضبابي، وتشعر بوجود غيمة أمام عينيك.

الحساسية للأضواء الساطعة. إذا كنت تعاني من حساسية للضوء مع رؤية غائمة عليك زيارة طبيب العيون لفحص عينيك. راقب عينيك عند الخروج إلى الشمس أو عند التعرض لوميض سريع.

ازدواج الرؤية. في بعض الأحيان قد تتزايد أعراض الرؤية الغائمة والضبابية لتصبح هناك ازدواجية في الرؤية.

الألوان الباهتة. الذين يعانون من المياه البيضاء لا يرون الألوان في ظلها الصحيح، وإنما يرون نسخة باهتة من اللون.

صعوبة القراءة. بسبب تراجع القدرة على تمييز التناقض بين الأبيض والأسود تعتبر صعوبة القراءة من أعراض المياه البيضاء، لأن من يشكو من المشكلة يجد صعوبة في قراءة الصحف والكتب.

صعوبة القيادة ليلاً. ترجع صعوبة قيادة السيارة ليلاً نتيجة عدم وضوح الرؤية، ولأن مصابيح السيارة الأمامية تبدو أكثر توهجاً.

#العين #ماء العين #مياه بيضاء

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