تقرير: الرجل الذي تركته إسرائيل وراءها والضرر الذي خلفه

القدس المحتلة/سما/

الأحداث المروعة التي أدت إلى بولارد -اليهودي الأمريكي الذي عمل كمحلل للبحرية الأمريكية و تجسس لصالح إسرائيل - لطلب اللجوء في السفارة في 21 نوفمبر 1985 ، كانت جزءًا من أكبر الأخطاء الفادحة في تاريخ إسرائيل .

لم يكن أمام الدبلوماسيين الإسرائيليين خيار سوى إغلاق الباب في وجه بولارد اليائس ، خشية أن يجعلوا الوضع الكارثي بالفعل أسوأ.

انتهى به الأمر إلى قضاء 30 عامًا في السجن الفيدرالي ، بعضهم في الحبس الانفرادي ، بعد أن حكم عليه بالسجن المؤبد لارتكابه جريمة خيانة القسم وتقديم كمية هائلة من المعلومات عن المخابرات الأمريكية لإسرائيل.

لا أحد تجسس على الولايات المتحدة من أجل حليف مقابل عدو ، بقاء بولارد هذه المدة الطويلة في السجن جعلته بطلاً للعديد من اليهود الأمريكيين ،وكذلك يعتقد معظم الاسرائيليين أن أفعاله كانت حيوية لأمن إسرائيل وأنقذت الأرواح ، وهو أمر محتمل وقد لا يكون معروفًا تمامًا حتى يتم الكشف عن الملفات المتعلقة بقضيته ، هذا إذا تم الكشف عنها بالفعل. والأهم من ذلك ، هناك شعور بين الإسرائيليين بأن ما حدث له انتهك المبدأ الأساسي لأخلاقيات الدولة العسكرية: أنه لا ينبغي ترك أي جندي خلفهم.

لم يكن بولارد هو الجاسوس الخارق الشرير المسؤول عن إلحاق ضرر جسيم بالمصالح الأمريكية التي صورها البعض في المؤسسة الأمنية الأمريكية .

إن الفكرة القائلة بأن الأسرار التي قدمها لإسرائيل تم نقلها بطريقة ما إلى الاتحاد السوفيتي لتقويض الاستخبارات الأمريكية وتكبد خسائر في الأرواح ، هي أسطورة تم فضح زيفها بمجرد أن أصبح واضحًا أن الروس لديهم جواسيس مرموقون خاصون بهم في واشنطن ، بما في ذلك ألدريتش أميس من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. روبرت هانسن من مكتب التحقيقات الفدرالي.

ويبدو أن الجهود الشاملة التي بذلها وزير الدفاع آنذاك كاسبار واينبرغر لرؤية بولارد محتجزًا مدى الحياة تنبع من التحيز ضد إسرائيل الذي بدا وكأنه يقترب من معاداة السامية.

إن الحكم الطويل على بولارد كان أيضًا نتيجة لأخطاء شبه جنائية ارتكبها فريق دفاعه ، إلى جانب قرار أحمق من قبل الجاسوس وزوجته لتقديم طعون علنية للتعاطف الذي تعاملوا فيه مع أفعاله على أنها مبررة. واعتبر كل من المدعين الفيدراليين والقاضي في القضية أن هذا ينتهك صفقة الإقرار بالذنب التي تفاوض بشأنها ، مما سمح لهم بإغلاقه بشكل غير عادل مدى الحياة دون عناء إجراء محاكمة كاملة.

لكن على نفس المنوال ، لا يستحق أن يُطلق عليه لقب بطل. الخراب الذي أحدثه يفوق بكثير أي مساعدة تخمينية ربما قدمها لإسرائيل.

جاء تطلع بولارد لمساعدة إسرائيل من رغبة حقيقية من جانبه في مساعدة الدولة اليهودية المحاصرة التي شعر بها بهذا الارتباط القوي. بعد سماع عرض تقديمي للجمهور اليهودي من العقيد أفيم سيلا ، الطيار الذي قاد الضربة الإسرائيلية على المفاعل النووي العراقي في عام 1981 ، قدم بولارد البالغ من العمر 29 عامًا عرضًا للمساعدة.

في نهاية المطاف ، العقيد سيلا وضع بولارد في أيدي LAKAM ، وهي وحدة خاصة لجمع المعلومات الاستخبارية العلمية تابعة لوزارة الدفاع برئاسة الجاسوس المخضرم رافي إيتان ، الذي كان جزءًا من الفريق الذي اعتقل مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان ،و من بين إنجازات أخرى كان لإيتان أيضًا علاقات وثيقة مع إسحاق شامير وإسحاق رابين ، رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك ، على التوالي. بعد عقود ، أصبح سياسيًا ناجحًا وعمل في الحكومة الإسرائيلية.

جلب بولارد مواد سرية إلى اجتماعاتهم الأولى مع سيلا في عام 1984 ، وكان ذلك مجرد بداية لسيل من المعلومات الاستخباراتية التي قدمها للإسرائيليين خلال العام التالي ، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية ، والمذكرات والتقارير السرية ، وحتى الوثائق التي لها مراجع لمصادر أمريكية

لم يطلب بولارد أي تعويض من مشغليه الذين كان ينظر إليهم كأبطال. لكن إيتان الذي لا يرحم يعتقد أنه من الضروري المساومة الأخلاقية على بولارد من أجل السيطرة عليه بشكل أفضل. ولخجله ، استسلم بولارد وأخذ أموالًا ومجوهرات لزوجته ، التي تم جرها أيضًا إلى المخطط.

ولا يمكن القول ، كما ادعى بعض المدافعين عنه ، أن تجسس بولارد كان مبررًا لأن الولايات المتحدة كانت تحجب المعلومات التي كان من الممكن أن تساعد إسرائيل.

بعد كل شيء ، وعد الموساد الإسرائيلي بعدم التجسس على شركائه في وكالة المخابرات المركزية ، وهو تعهد كان ذا أهمية أكبر لأنه خلال هذه الفترة كانت إدارة الرئيس رونالد ريغان تعمل على ترقية العلاقات مع إسرائيل إلى علاقات حليف استراتيجي. كانت علاقة إسرائيل بحليفتها العظمى الوحيدة أكثر أهمية بكثير من الرغبة في الحصول على كنز من المعلومات ، والتي لم تكن جميعها مرتبطة بشكل مباشر بالدفاع عن الدولة اليهودية.

بمجرد القبض على بولارد ، حاولت إسرائيل التظاهر بأنها عملية مارقة. كانت هذه كذبة كانت لأن إيتان طلب إذنًا من رئيسه للمضي قدمًا في المخطط. ومن المؤكد أيضًا أن المعلومات التي قدمها ذهبت بشكل شبه مؤكد إلى قمة السلسلة الهرمية السياسية للحكومة الائتلافية التي كانت تدير البلاد في ذلك الوقت ،وبذلك تورط شامير ورابين وكذلك وزير الخارجية شيمون بيريز.

بدلاً من التعاون الكامل مع الأمريكيين كما وعدوا ، قللت اسرائيل من شأن ما حدث ، وبذل المتورطون قصارى جهدهم لتغطية مساراتهم. في الواقع ، طالما كان أي من هؤلاء الثلاثة المشهورين في السلطة ، لم تفعل إسرائيل شيئًا للمساعدة ، ناهيك عن استعادة بولارد.

ما تلا ذلك كان مسرحية ظل طويلة الأمد صور فيها العديد من اليهود الأمريكيين والإسرائيليين بولارد على أنه شهيد معاداة السامية - وهو الشيء الذي قوض فقط الحجة القوية للرأفة به وعزز أيضًا رغبة المخابرات الأمريكية في إبقائه من أجل جعله عبرة. في نهاية المطاف ، أصبح حتى ورقة مساومة عُرض فيها إطلاق سراحه كإغراء لجعل إسرائيل تقدم تنازلات إقليمية في مفاوضات السلام ، رغم أن جهود نتنياهو في النهاية لحمل الرئيس بيل كلينتون على إطلاق سراحه بهذه الطريقة فشلت في النهاية.

في حين أن قيمة تجسسه والضرر الذي ألحقه بأمريكا لا يزال موضع نقاش ، فإن ما ليس موضع تساؤل هو أن هذه القضية خلقت توترًا غير ضروري بين الحليفين استمر لعقود.

بنفس القدر من السوء كان الظل الذي ألقاه تجسسه على ولاء كل يهودي يعمل في البنتاغون. في الواقع ، أمضت السلطات الأمريكية سنوات عديدة في مطاردة الموظفين اليهود بحثًا عن جاسوس إسرائيلي أسطوري آخر ، مما أضر بمهن العديد من اليهود.