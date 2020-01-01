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صور الجنازة .. الموت يفجع الفنان عزت العلايلي

الأحد 22 نوفمبر 2020 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور الجنازة .. الموت يفجع الفنان عزت العلايلي



القاهرة / سما

فُجع الفنان عزت العلايلي الممثل المصري المشهور، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020، وذلك بعد أن تلقى خبر وفاة شقيقته عنايات، حيث نعاها عدد من أفراد عائلتها. وفق وسائل إعلام مصرية.

وأكدت وسائل الإعلام خبر وفاة أخت عزت العلايلي دون توضيح السبب، مشيرة إلى أنه تم تشييعها والصلاة على جثمانها في مسجد المحروسة قرب شارع أحمد عرابي بالعاصمة القاهرة.

وقال محمود العلايلي نجل الفنان عزت : "توفيت صباح هذا اليوم عمتي عنايات حسن العلايلي"، لافتا إلى أن صلاة الجنازة أقيمت من مسجد المحروسة المتفرع من شارع عربي بعد العصر.


وفاة اخت عزت العلايلي

وكان الظهور الأخير للممثل عزت العلايلي قبل وفاة شقيقته، حينما جرى تكريمه في الحفل الختامي لفعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي 2020 لدول البحر المتوسط.

وشارك في جنازة شقيقة عزت العلايلي، عدد من أفراد العائلة والأصدقاء والأهل، حيث ظهر الجميع أثناء تشييع الجثمان ملتزمين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

ولم يظهر في الصور التي نشرها موقع فيتو المصري، حضور أي من الفنانين سواء من الجيل القديم أو الجديد؛ وذلك في ظل إجراءات الوقاية؛ لمواجهة فيروس كوفيد 19.

لكن على وسائل التواصل الاجتماعي، نعى العديد من الفنانين والإعلاميين والقنوات الفضائية، أخت الفنان العلايلي، داعين لها بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

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جنازة شقيقة عزت العلايلي (5)
جنازة شقيقة عزت العلايلي (6)
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