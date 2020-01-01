فيديو .. حقيقة زواج رضوى الشربيني من سمير يوسف زوج منى الشاذلي سرًا

القاهرة / سما

أكدت الإعلامية رضوى الشربيني المذيعة المصرية المعروفة، يوم الأحد، عدم صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زواجها الفترة الماضية من رجل متزوج.

وقالت رضوى الشربيني في بث مباشر عبر فيسبوك إن "كل ما تم تداوله بشأن زواجها سرا غير صحيح"، مشددة على أنها ليست مرتبطة وحين تقرر الزواج، فإنه سيكون علنيا.

وأضافت : "أنا مش مرتبطة. ولما أرتبط كل مصر والوطن العربي هيعرفوا (..) أنا مش الست إلي بتعمل حاجات في الخفاء، والجواز مش حرام أو عيب، لكن أنا حاليا غير مرتبطة".

وأشارت إلى أنها تؤيد الزواج مع الاختيار الصحيح، إذ وصفت الشخص الذي روّج الشائعات بحقها بأنه "غير محترم"، لافتة إلى أنها تعارض الزواج من رجل متزوج من سيدة أخرى.

وتابعت : "كل الناس يعرفوا رضوى الشربيني والأسماء المحترمة إلى تكلموا عنها. حرام على أي ست تكسر قلب ست ثانية"، مبينة أنها قررت الرد لأن هذه الشائعة لا تخصها وحدها.

وذكرت أن شائعة زواجها تتعلق بأشخاص عزيزين عليها، مردفة : "أنا أعتذر لهم حقيقي نيابة عن هذا الشخص غير محترم. أنا ست مش متزوجة وأقوم بتربية بناتي وأشوف شغلي".

وأفادت رضوى الشربيني بأنها تعمل على حل مشاكل السيدات التي تصلها بقدر الإمكان، منوهة إلى أهمية التأكد من المعلومات قبل تداولها وترويجها وتشويه سمعة الآخرين.

وجاء رد رضوى الشربيني الغاضب، بعد أن روّج نشطاء بمواقع التواصل، خبر زواجها من سمير يوسف المدير التنفيذي لقنوات (cbc) زوج الإعلامية الشهيرة منى الشاذلي.