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القطاع الخاص

موعد إجازة القطاع الخاص في الإمارات 2020 بمناسبة اليوم الوطني 49

الأحد 22 نوفمبر 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد إجازة القطاع الخاص في الإمارات 2020 بمناسبة اليوم الوطني 49



أبو ظبي / سما

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، يوم الأحد 22 نوفمبر 2020، موعد عطلة القطاع الخاص في الإمارات؛ بمناسبة حلول اليوم الوطني 49 لدولة الامارات العربية المتحدة.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب عبر تويتر : "نعلن عن إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام لجميع مؤسسات ومؤسسات وكيانات القطاع الخاص، من 1 ديسمبر حتى 3 ديسمبر.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن العطلة المدفوعة تأتي؛ بمناسبة يوم الشهيد الإماراتي واليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحتفل دولة الإمارات بتاريخ 2 ديسمبر من كل عام باليوم الوطني الإماراتي؛ بمناسبة ذكرى استقلالها وقيام اتحادها الذي جرى تأسيسه عام 1971 ميلادي.

ويطلق الإماراتيون على اليوم الوطني اسم (عيد الاتحاد)، حيث تجري مراسم رسمية سنوية؛ احتفاءً بهذه الذكرى التاريخية، لكن طبيعة الاحتفالات هذا العام لم تتضح بعد.

وبدأت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد بإجتماع حكام الإمارات السبع، حيث اتفقوا على الاتحاد فيما بينهم وجرى إقرار الدستور المؤقت لتنظيم الدولة وتحديد أهدافها.

ويأتي اليوم الوطني الإماراتي التاسع والأربعين هذا العام في ظروف مختلفة عن السنة الماضية، نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد ومختلف أنحاء العالم.

 

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