شاهد.. اليوفي يجتاز موقعة كالياري بفضل هدفي رونالدو

وكالات / سما /

سجل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، هدفين في شباك كالياري (2-0)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 38، افتتح كريستيانو رونالدو شريط التهديف بعدما استلم الكرة على مشارف مربع العمليات وأطلقها قوية في شباك حارس كالياري، الذي لم يستطع التصدي لها.

وفي الدقيقة 42، سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني، بعدما تابع كرة رأسية لأحد زملائه داخل مربع العمليات، ليسجل بذلك هدفه الـ60 بقميص يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

ووصل رونالدو إلى هدفه رقم 8 هذا الموسم، ليتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن "صاروخ ماديرا" هو اللاعب الوحيد من يوفنتوس, الذي تمكن من التسجيل في أول 5 مباريات له بالموسم، في عهد احتساب الفوز بثلاث نقاط أي منذ موسم 1994-1995.

وبهذا الفوز، نجح يوفنتوس في الارتقاء إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما توقف رصيد كالياري عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.