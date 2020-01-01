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ملخص مباراة الوحدات والسلط في الدوري الأردني 2020 الإياب

السبت 21 نوفمبر 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص مباراة الوحدات والسلط في الدوري الأردني 2020 الإياب



عمان / سما

فرض التعادل السلبي بدون أهداف نفسه على نتيجة مباراة الوحدات والسلط التي جرت اليوم السبت 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين الأردني.

وجاءت المباراة مثيرة بين الفريقين حتى الدقائق الخمس الأخيرة المحتسبة بدلا من ضائع، إذ كان الوحدات قريبا من تسجيل الهدف الأول، فيما أتيحت فرصتين محققتين للسلط للتسجيل قبل النهاية.

ووضع لاعبو الوحدات هدفا أمامهم وهو الخروج بانتصار في هذه المباراة كما حدث بلقاء الذهاب الذي إنتهى لصالحهم بثلاثة أهداف دون رد، سجلها عبد العزيز نداي (ثنائية) وهدف فهد اليوسف.

وأعلن الناديان عن إنتهاء الاستعدادات الأخيرة لهذه المباراة، حيث عمل مدربا الفريقين على سد الثغرات وتعويض الإصابات والغيابات بعد دراسة نقاط القوة والضعف لدى كل منافس منهما.

وعلى الرغم من قلة المواجهات التاريخية بين الفريقين، إلا أن السلط لا يعتبر خصما سهلا، إذ أنه تفوق في اللقاء التاريخي الأول بينهما موسم 2018، ثم عاد وكرر الانتصار العام المنصرم.

وحال تمكن السلط من الفوز، فإن ذلك يعني وصوله إلى المركز الرابع بالتساوي مع الحسين إربد الذي يملك 19 نقطة، فيما يرغب الوحدات بالاستمرار في الانفراد بالصدارة بعيدا عن المنافسين.

ويستضيف نادي الوحدات الجولة 14 على ملعب عمان الدولي نظيره معان سابع جدول الترتيب، في حين يحل السلط ضيفا على الرمثا صاحب المركز الثالث حتى اللحظة برصيد 22 نقطة.

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