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رجل كفيف يجري خمسة كيلومترات منفردا فيديو

السبت 21 نوفمبر 2020 07:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رجل كفيف يجري خمسة كيلومترات منفردا فيديو



وكالات

ركض رجل كفيف مسافة خمسة كيلومترات في سنترال بارك بنيويورك دون الاعتماد على كلب أو مساعدة بشرية وذلك بالاستعانة فقط بالذكاء الاصطناعي عبر سماعات موضوعة في هاتف ذكي.

وقال توماس بانيك، 50 عاما، الذي فقد بصره في مطلع العشرينات من عمره بسبب حالة وراثية ويدير حاليا مدرسة للكلاب المستخدمة لمساعدة المكفوفين "أكثر شيء أمانا لرجل كفيف هو أن يظل في مكانه لكنني لا أظل في مكاني".

وسأم الرجل الشغوف بسباقات الماراثون من الاستعانة بكلاب بطيئة لهدايته الطريق، وقرر منذ نحو عام إيجاد وسيلة للركض بمفرده، بحسب رويترز.

وتحول بانيك الذي يؤمن بأن الإنسان "ولد ليركض" إلى غوغل لإيجاد وسيلة للهاتف كي "يدله على الطريق".

وتعاون الرجل مع شركة غوغل لإعداد برنامج بحث. وتلتقط كاميرا الهاتف الذكي خطا إرشاديا مرسوما على مضمار الركض، ويرصد التطبيق موقع الشخص ويزوده بإرشادات سمعية عبر سماعة الإذن.

#نيويورك #رجل كفيف #الذكاء الاصطناعي #غوغل #رويترز #العاتف #مضمار الركض

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