صورة .. الموت يفجع الفنان مهند الحمدي

الرياض / سما

فُج الفنان السعودي مهند الحمدي، اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020، وذلك عقب تلقيه خبر وفاة والده؛ وذلك بعد ساعات من إثارته ضجة واسعة على مواقع التواصل.

وأكدت مصادر فنية سعودية في تصريح صحفي خبر وفاة والد مهند الحمدي، دون تفاصيل أخرى، مشيرة إلى أنه سيتم تشييع جثمانه والصلاة عليه ودفنه الساعات المقبلة.

وقال أحد أصدقاء الفنان على سناب شات : "إن لله وإن إليه راجعون. دعواتكم لوالد الصديق مهند الحمدي بالرحمة والمغفرة. الله يرحمه ويرحم أموات المسلمين جميعا".

وكان مهند الحمدي قد أثار ضجة واسعة في المنصات الاجتماعية أمس، بعد أن نشر على انستغرام صورة له مع فتاة لم يظهر وجهها بالتفصيل، قيل إنها حبيبته اللبنانية.

كما أن مهند هو أحد الفنانين والإعلاميين الشباب (27 عاما)، حيث شارك في خمسة مسلسلات، هي، دفعة بيروت دور منصور، وصية بدر، جمان، دفعة القاهرة، الوجه المستعار.

وحصد الحمدي عدة جوائز في مسيرته الإعلامية والفنية، أهمها جائزة أفضل ممثل واعد في مهرجان المميزون بشهر رمضان الدورة التاسعة عن دوره في مسلسل الوجه المستعار.

وما زال مهند الحمدي يعمل منذ عام 2017 مقدما لبرنامج صباح الخير يا عرب على شاشة (mbc 1)، علما أن لديه برنامج سابق وهو شبل القصيد على شاشة إم بي سي 3.