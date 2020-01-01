الجيش الاسرائيلي يكشف النقاب عن مشروع "الحدود الذكية" على حدود غزة.. اليك تفاصيله

القدس المحتلة / سما /

قال المحلل العسكري بصحيفة "معاريف" العبرية، تال ليف رام، إنه على خلفية احتمالات اندلاع تصعيد جديد في قطاع غزة، كشف الجيش الإسرائيلي اليوم عن مشروع "الحدود الذكية" قرب حدود قطاع غزة.



وكشف المحلل العسكري تال ليف رام، مساء اليوم الخميس، أن مشروع "الحدود الذكية" سيكون على طول 6 كيلو متر، من الحدود مع قطاع غزة، بهدف تحسين القدرات الدفاعية.

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وبحسب رام، سيحتوي هذا الجدار الافتراضي، على تقنيات تكنلوجية وإلكترونية متطورة ومتعددة، مثل مجسات جوية وأرضية، لاستشعار إطلاق الصواريخ واعتراضها.



ووفقا للمحلل، سيحتوي كذلك على ودوريات رصد، مكون من عشرات الطائرات المسيرة، والروبوتات على الأرض، التي يتم التحكم بها من خلال غرف عمليات الجيش الإسرائيلي.

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