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وقت صلاة الاستسقاء في الرياض وجميع مناطق السعودية

الخميس 19 نوفمبر 2020 12:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وقت صلاة الاستسقاء في الرياض وجميع مناطق السعودية



الرياض / سما

حددت وزارة الشؤون الإسلامية، مواعيد أوقات صلاة الاستسقاء في الرياض وجميع مناطق المملكة العربية السعودية التي تقام اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 في العشرات من الجوامع.

وذكرت "الشؤون الإسلامية" في تصريح مقتضب عبر تويتر أن توقيت صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة، مبينة أنه تقرر إقامتها إتباعا للسنة المطهرة وإنفاذا للتوجيهات الملكية.

صلاة الاستسقاء الساعة كم:

وقت صلاة الاستسقاء في الرياض: الساعة 6:27 صباحا.

وقت صلاة الاستسقاء في في مكة المكرمة: الساعة 6:49.

وقت صلاة الاستسقاء في المدينة المنورة: الساعة 6:55.

وقت صلاة الاستسقاء في الدمام: الساعة 6:16 صباحا.

وقت صلاة الاستسقاء في أبها: الساعة 6:33.

وقت صلاة الاستسقاء في تبوك: الساعة 7:14.

وقت صلاة الاستسقاء في حائل: الساعة 6:52.

وقت صلاة الاستسقاء في عرعر: الساعة 7:01.

وقت صلاة الاستسقاء في جازان: الساعة 6:31.

وقت صلاة الاستسقاء في نجران: الساعة 6:25.

وقت صلاة الاستسقاء في الباحة: 6:40.

وقت صلاة الاستسقاء في سكاكا: الساعة 7:02.

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الجدير بالذكر أنه يُمكن إقامة صلاة الاستسقاء في المنزل أو الصحراء والبر، إذ تقام في فصل الشتاء هذه السنة، بأوضاعٍ تختلف عن العام الماضي؛ نتيجة الظروف الصحية غير المسبوقة.

وقت صلاة الاستسقاء

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