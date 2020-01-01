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اعتزال عصام الحضري : كم لقبا حقق مع الأهلي ومنتخب مصر ؟

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتزال عصام الحضري : كم لقبا حقق مع الأهلي ومنتخب مصر ؟



القاهرة / سما

أعلن عصام الحضري حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر التاريخي، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر / تشرين الثاني 2020، عن اعتزاله كرة القدم نهائيا؛ وذلك بعد مسيرة كروية طويلة في الملاعب المصرية والعربية.

وأكد عصام الحضري (47 عاما) في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر أن قرر الاعتزال نهائيا وأنه لم ينضم إلى أي نادٍ الفترة المقبلة، موجها الشكر إلى الأهلي نادي القرن الأفريقي وزملائه اللاعبين والمدربين.

وكتب الحضري : "أرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس".. الحمدلله أديت رسالتي على الوجه الأكمل. والله يشهد أنني لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا أرتدي فانلة منتخب بلادي التي تشرفت بها. وحققت مع زملائي انجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ".

وقال : "لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الأهلي نادي القرن وأعظم نادي في الكون وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري. وأنا مدين لها وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شئ".

وتابع الحضري : "دوام الحال من المحال. ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كلام كتير تناثر في الأيام اللى فاتت عن إنضمامي لهذا النادي وذاك. ومع الأحترام الكامل لكل الأندية. فأنا صادق مع نفسي خاصة في اللحظات التي أتخذ فيها القرارات الصعبة. فأنا أعلن وبوضوح شديد أنني قررت أعتزال كرة القدم نهائيًا".

وأردف حارس الأهلي سابقا : "لن أنضم لأي ناد وما تردد كلام مغلوط. بل أنا على أعتاب خوض تجربة تحدي جديدة. فقد حصلت على دورات تدريبية في أوربا وقضيت فترات معايشة في أندية عالمية. وها أنا جاهز والحمدلله بدعمكم جميعًا لبدء مشواري في عالم التدريب".

وزاد الحضري قائلا : "كل الشكر لزملائي اللاعبين الذين عاصرتهم على مر الأجيال.. والشكر أيضًا لكل مدرب تدربت على يديه.. وللأجهزة الأدارية والطبية. ولأخواتي العمال الذين ساعدوني.. والشكر الأكبر لبلدي مصر الحبيبة. وأتمنى أن أسدل الستار اليوم على مشواري الكروي ولم أقصر في حق أحد".

بطولات وإنجازات عصام الحضري: بطولة أمم إفريقيا مع منتخب مصر 4، في حين حصد مع النادي الأهلي: الدوري المصري 8، كأس مصر 4، السوبر المصري 4 ألقاب، دوري أبطال إفريقيا 4، السوبر الإفريقي 3، بالإضافة إلى العديد من الألقاب الشخصية.

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