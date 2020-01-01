الميادين: انتكاسة في حوارات القاهرة بين حماس وفتح بعد قرار السلطة اعادة العلاقات مع اسرائيل

غزة / سما /

ذكرت مصادر اعلامية، أن جولة المصالحة الاخيرة المنعقدة في مصر قد تعثرت بعد اعلان السلطة عودة علاقاتها مع اسرائيل

ونقلت قناة الميادين عن مصادر لم تسمها، قولها: إن انتكاسة حصلت في حوارات القاهرة بين حماس وفتح بعد قرار السلطة اعادة العلاقات مع اسرائيل

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ: إن "مسار العلاقة مع إسرائيل سيعود كما كان".

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وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا".

وأضاف الشيخ: "استناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

في السياق، دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال الصهيوني المجرم، ضاربةً عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

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وقالت في بيان صدر عنها، إن هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن، ويأتي في ظل الإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.



وأضافت: إن السلطة الفلسطينية بهذا القرار تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه.



وطالبت السلطة الفلسطينية بالتراجع فورًا عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره، فلن يحرر الأرض، ويحمي الحقوق، ويطرد الاحتلال إلا وحدة وطنية حقيقية مبنية على برنامج وطني شامل ينطلق من استراتيجية المواجهة مع الاحتلال المجرم.