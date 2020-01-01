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قرار السلطة يعطي المبرر لمعسكر التطبيع الذي ما فتئت تدينه وترفضه

حماس: قرار السلطة عودة العلاقات مع إسرائيل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: قرار السلطة عودة العلاقات مع إسرائيل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية



غزة / سما /

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"  بشدة قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال الصهيوني المجرم، ضاربةً عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وقالت في بيان صدر عنها، إن هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن، ويأتي في ظل الإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة.

وأضافت: إن السلطة الفلسطينية بهذا القرار تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه.

وطالبت السلطة الفلسطينية بالتراجع فورًا عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره، فلن يحرر الأرض، ويحمي الحقوق، ويطرد الاحتلال إلا وحدة وطنية حقيقية مبنية على برنامج وطني شامل ينطلق من استراتيجية المواجهة مع الاحتلال المجرم.
 

#حماس #اسرائيل #السلطة الفلسطينية #التنسيق الامني

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