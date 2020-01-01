إصابة لويس سواريز بفايروس كورونا

وكالات / سما /

أعلن المنتخب الأوروجوياني لكرة القدم إصابة لاعبين وكذلك المسؤول الإعلامي لمنتخب بلاده بفايروس كورونا عقب الفحوصات التي خضع لها الفريق قبل مواجهة البرازيل في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وفي بيان أصدره الاتحاد الأوروجوياني، اليوم الاثنين، قال: “يعلن الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم أن المسحة التي أجريت لجميع أعضاء المنتخب الأول جاءت نتيجتها إيجابية بفيروس كورونا للاعبين لويس سواريز ورودريجو مونيوز، والإداري ماتياس فارال، فيما جاءت نتيجة باقي الفريق سلبية”.

وأوضح الاتحاد أن الثلاثي المصاب بالفيروس في حالة صحية جيدة ويخضعون للإجراءات المتبعة في حالتهم.

وبهذا، يغيب النجم لويس سواريز، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، عن مواجهة المنتخب البرازيلي، الأربعاء القادم، كما يغيب أيضًا عن مواجهة فريقه الحالي أتلتيكو مدريد أمام فريقه السابق برشلونة، السبت القادم، في الدوري الإسباني.