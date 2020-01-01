مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 13 الثالثة عشرة (شاهد) إصابة شاهين

بيروت / سما

أتاحت شبكة (شاهد vip) مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 13 الثالثة عشرة على المنصة الإلكترونية المدفوعة للمشتركين فيها، قبيل عرضها بأقل من 24 ساعة على شاشة التلفاز من خلال رؤيا دراما وقناة (mtv) وإم بي سي.

ويُمكن للمشاهدين من جميع الدول العربية مشاهدة مسلسل الهيبة الرد الحلقة 13 من هذه الصفحة في موعد العرض الرسمي الساعة 09:30 بتوقيت الأردن وسوريا وفلسطين ومصر والسودان، 10:30 لدى السعودية والكويت وقطر.

وتشتد الأحداث في الحلقة الثالثة عشرة من "الهيبة الرد"، حيث ينجو شاهين بأعجوبة من الموت المحقق، في وقت تتجه جميع الأنظار صوب علي الذي نجح في الهروب من السجن برفقة آخرين، دون أن يعلم مكانهم أحد حتى الآن.

مسلسل الهيبة الرد الموسم الرابع الحلقة 13: اضغط هنا .. الحلقة 12 والسابقة اضغط هنا

ويجد شاهين أثناء تلقيه العلاج وإخراج الرصاصة التي أصيب بها من جسده، جبل أمامه حيث يتفاجأ به لكن لا ينطق بأي كلمة، ثم أمسك بالطلقة النارية وهز رأسه في إشارة إلى معرفته بالجهة التي أطلقتها عليه بهدف توريطه معه.

وأصيب شاهين أمام مستودع حيث انقلبت الهيبة، لا سيما بعد معرفة السكان بأن ابن عمه جبل موجود عنه كي يسانده في هذا الظرف الصعب، متجاهلا بذلك كل المشاكل والخلافات الثنائية بينهما منذ غيابه وعودته مجددا للقرية.

وتحدثت أم جبل حول إصابة شاهين، إذ عبّرت عن خشيتها من اتهامهم بإطلاق النار واستذكرت المواقف السابقة؛ خشية من ربط القضية بابنهم علي الذي أصبح مصيره مجهولا في ظل مطاردة الشرطة المستمرة له؛ بغية اعتقاله.

بدوره، سخر نمر السعيد من إصابة شاهين، قائلا إنه بدأ يفتعل المشاكل ويسبب الخسائر، وتلقى اقتراحا بسحب السلاح منه، لكنه رفض ذلك؛ خشية من تعرضه لحادث مماثل وإشعال العداء من جديد مع جبل في قادم الحلقات.