شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 14 الرابعة عشرة

بيروت / سما

نشرت قناة (mtv) اللبنانية، الليلة، برومو مسلسل الهيبة الرد الموسم الرابع الحلقة 14 الرابعة عشرة التي تعرض مساء يوم الأربعاء على الشاشة، علما أنها أصبحت متاحة على تطبيق (شاهد vip).

وذكرت القناة الناقلة أن مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 14 يشهد أحداثًا جديدة في إطار الصراع الدائر، حيث يتقاطع طريق الطباخ مع جبل حينما يكون في زيارة إلى مصنع الممنوعات لديه.

وأضافت أن علي الذي هرب قبل حلقتين من السجن يذهب إلى منزل جبل، حيث يطلب منه أمرًا لم يكن في الحسبان، فيما تستمر رانيا في الدوران حول شقيقه صقر؛ بعد أن قررت البقاء في منزل العائلة.

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ويخطط جبل لإيقاع نمر السعيد سريعا، إذ قال في الحلقة الماضية : "جبل يلي قدامك من كيسه تعلم وصار يعرف كيف يلعب مع خصومه وعلى هواهم، لما يوقعوا بين يدي يا كلمة الشفقة ما سمعان فيكي".

وتابع : "وحيات ذلك اليوم الذي عشناه راح أجيب راسك". قبل أن يلتقي رانيا في بيت العائلة ويتحدث معها حول سبب رغبتها في الرحيل، لكنها ردّت عليه بأن والدته تمسكت بها ورفضت مغادرتها.

وأوضحت رانيا في حديثها مع جبل أن والدته أفرغت غرفة ابنها عادل وطلبت منها المبيت والجلوس فيها؛ لتقرر الاستمرار، ثم تظهر أم جبل معها وتخبرها بأن هذه الغرفة غالية عليها وعزيزة بشكل كبير.

في المقابل، واصل شاهين، رحلته للانتقام من مطلقي النار عليه، حيث ذهب لوالد المشتبه به، وقال له : "راح أكمشه حتى لو كان متخبي تحت الأرض ما حد يتدخل"، وطلب منهم وداعه قبل موته.