مصدر فلسطيني يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن المصالحة

غزة /سما/

‏صرح مصدر فلسطيني مسؤول أن حركتي حماس وفتح شرعتا في حوار يهدف لاستكمال مسار الشراكة الوطنية الشاملة وذلك في العاصمة المصرية القاهرة .

وأوضح المصدر أنه في حال التوصل إلى أي اتفاق سيتم الإعلان عنه رسميا من الوفدين وليس عبر تسريبات لا اساس لها من الصحة عبر مواقع وفضائيات هنا وهناك. وفق اذاعة الاقصى

اقرا/ي ايضا: (العربية): اتفاق مبدئي بالقاهرة على مصالحة فلسطينية شاملة.. وهذا ما طلبته مصر من اسرائيل والفصائل

وفي وقت سابق، كشفت قناة العربية، عن تفاصيل جديدة بشأن مباحثات المصالحة الفلسطينية في القاهرة

ونقلت العربيةعن مصادرها، مساء اليوم الاثنين، أن مصر تسعى لترتيب لقاء موسع للفصائل الفلسطيني، مضيفة أن اتفاق مبدئي في القاهرة على مصالحة فلسطينية شاملة

ووفق المصادر، فان مصر طلبت من حماس التنسيق مع فصائل غزة لتفادي التصعيد مع إسرائيل ‎، مشيرة لى أن مصر دعت كافة الفصائل الفلسطينية لتفادي التصعيد مع إسرائيل ‎

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مصر طلبت من إسرائيل وقف قصف غزة مقابل منع إطلاق الصواريخ.

وحول معبر رفح، قالت المصادر إن قيادات حماس تعهدت في القاهرة بوقف أي استفزاز في معبر رفح ‎، موضحة ان مصر تدرس فتح معبر رفح أمام حركة البضائع والمركبات ‎