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مصدر فلسطيني يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن المصالحة

الإثنين 16 نوفمبر 2020 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر فلسطيني يوضح حقيقة الأنباء المتداولة بشأن المصالحة



غزة /سما/

‏صرح مصدر فلسطيني مسؤول أن حركتي حماس وفتح شرعتا في حوار يهدف لاستكمال مسار الشراكة الوطنية الشاملة وذلك في العاصمة المصرية القاهرة .

وأوضح المصدر أنه في حال التوصل إلى أي اتفاق سيتم الإعلان عنه رسميا من الوفدين وليس عبر تسريبات لا اساس لها من الصحة عبر مواقع وفضائيات هنا وهناك. وفق اذاعة الاقصى

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وفي وقت سابق، كشفت قناة العربية، عن تفاصيل جديدة بشأن مباحثات المصالحة الفلسطينية في القاهرة

ونقلت العربيةعن مصادرها، مساء اليوم الاثنين، أن مصر تسعى لترتيب لقاء موسع للفصائل الفلسطيني، مضيفة أن اتفاق مبدئي في القاهرة على مصالحة فلسطينية شاملة

ووفق المصادر، فان مصر طلبت من حماس التنسيق مع فصائل غزة لتفادي التصعيد مع إسرائيل ‎، مشيرة لى أن مصر دعت كافة الفصائل الفلسطينية لتفادي التصعيد مع إسرائيل ‎

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مصر طلبت من إسرائيل وقف قصف غزة مقابل منع إطلاق الصواريخ.

وحول معبر رفح، قالت المصادر إن  قيادات حماس تعهدت في القاهرة بوقف أي استفزاز في معبر رفح ‎، موضحة ان مصر تدرس فتح معبر رفح أمام حركة البضائع والمركبات ‎

#المصالحة الفلسطينية #حركة فتح #حماس #قطاع غزة #مصر

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