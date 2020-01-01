حقيقة خبر طلاق سامي الفهري وزوجته أسماء

كشفت مصادر إعلامية تونسية، يوم الإثنين 16 نوفمبر 2020، عن حقيقة الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، حول طلاق المنتج سامي الفهري وزوجته أسماء الفهري.

وأكدت المصادر الإعلامية أن خبر طلاق سامي الفهري صاحب ومالك قناة الحوار التونسية وزوجته أسماء "غير دقيق"، مشيرة إلى أنه شائعة كما الشائعات التي تحدثت عن وفاته.

ونقلت عن أسماء الفهري زوجة سامي تأكيدها عدم صحة كل ما تم تناقله بشأن طلاقهما، داعية الجميع إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها.

ونشرت أسماء الفهري تعليق ساخر على حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، قالت فيه إنه "ليس لديها علم بذلك (..) يا إلهي ما هذا اللطف علينا".

يذكر أن سامي الفهري هو إعلامي ومقدم برامج ومنتج ومخرج تونسي مشهور، من مواليد تاريخ 7 نوفمبر / تشرين الثاني 1971 ويبلغ من العمر في الوقت الحالي 49 عاما.

كما أن سامي الفهري متزوج من أسماء الفهري ولديه بنتين، الأولى خديجة والثانية عائشة، وشاركتا في العديد من المسلسلات، منها أولاد مفيدة، مكتوب، المسلسل التلفزي.