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مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 12 الثانية عشرة (شاهد) كشف نمر

الإثنين 16 نوفمبر 2020 12:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 12 الثانية عشرة (شاهد) كشف نمر



بيروت / سما

يشهد مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 12 الثانية عشرة التي تعرض مجانا كاملة على قناة رؤيا دراما الأردنية الساعة 09:30 مساء اليوم، كشف جبل لوالدته سبب رغبة نمر الشديدة في شراء معمل اللبن.

كما يعلم المختار وشاهين، بتفاصيل قصة نمر الحقيقية ضمن أحداث مسلسل الهيبة الموسم الرابع الحلقة 12 التي تشهد تطور الأوضاع داخل الهيبة وعودة العمل مُجددا في العمل بعد أن اجتمع جبل مع أعيان وكبار الهيبة.

وكان شجار قد وقع الحلقة الماضية بين شاهين الغاضب دائما وزوجته؛ بسبب رغبتها مجددا في الذهاب إلى بيت أهلها برفقة ابنها الذي يريد رؤية خاله جبل، لكنه يوافق في النهاية ويوجه له رسالة معها، ثم ذهبت إليهم باكية.

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 12 اضغط هنا .. الحلقة 11 كاملة من هنا

وقال جبل خلال اجتماعه مع أعيان الهيبة : "سامحوني على الغياب والتقصير، أخي صقر اشتغل وعمل الذي عليه حتى يأمن للناس التي تستفيد من مصالحها والآن نحن وضعنا اختلف وصفينا ثلاثة أربع مصالحنا بحكم ما حدث".

وأضاف : "أنا لا أحكي هذا الكلام حتى أتهرب من واجباتي، إن كان على الهيبة وأهلها وناسها في المعمل، وأنا أشكر كل الذين وقفوا مع أخي صقر في فترة غيابي، وكل حقوقكم ستأخذونها مني وسأجد حلا مرضيا بشأن المعمل".

وقاطع صقر حديث جبل قائلا : "برهان قصته صغيرة لكن الذي يقف ورائه يصيد في المياه العكرة في إشارة إلى نمر بن السعيد". فيما سمعت رانيا هذا الحديث دون أن يراها أحد، كما دافع الحضور عنه وأفعاله الفترة الماضية.

وأثار غياب المختار في هذه الحلقة من "الهيبة الرد" استغراب أهالي المنطقة، في حين تلقى جبل اتصالا هاتفيا علِم من خلاله بأمر هروب علي من السجن، لكنه رفض الإفصاح عن مكانه لمدير الأمن الذي تحدث معه عبر الجوال.

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