رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020 الدبلومات الفنية في جامعات مصر

القاهرة / سما

نشرت مصادر تربوية مصرية، يوم الأحد، رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020 الدبلومات الفنية في جامعة القاهرة وأسيوط وطنطا والإسكندرية وجميع جامعات مصر.

وذكرت المصادر أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة معادلة كلية التجارة الدبلوم للعام الدراسي 2020 - 2021 من خلال الروابط الرسمية المرفقة وأرقام التواصل مع أقسام الجامعات.

وأتاح مجلس الجامعات الأعلى في مصر، سلسلة أرقام جديدة كي يتمكن الطلبة من خلالها التواصل مباشرة مع الجامعات التي قدموا فيها؛ للاستعلام حول نتيجة معادلة كلية التجارة.

نتيجة معادلة دبلوم تجارة 2020

وحسب المصادر، يُمكن لأي طالب الدخول على موقع الجامعة التي قدم فيها امتحان المعادلة، ثم قسم كلية التجارة، نتيجة معادلة الدبلومات الفنية، وإضافة رقم الاستعلام الخاص بكل طالب.

وأضافت أنه يجب على الطلبة وضع رقم الجلوس أثناء فحص نتيجة معادلة كلية التجارة، والنقر على خيار "نتيجة" التي تظهر لاحقا بشكل كامل ومفصل قبل فتح باب الاعتراضات.

نتيجة معادلة كلية التجارة 2020 جامعة القاهرة اضغط هنا

رابط جامعة طنطا اضغط هنا

استعلامات جامعة أسيوط عبر هذا الرقم 01008520680.

الاستعلام داخل كلية التجارة جامعة الإسكندرية، المسابقة المركزية عبر رقم: 01063423042، المسابقة الموحدة عبر رقم: 01224461669.

الاستعلام داخل جامعة الزقازيق عن طريق هذه الأرقام: 01128407741، و01208132015

ولا يمكن التواصل مع الجامعات بعد الفترة الممتدة من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ليلا، فيما قد تشهد الأيام المقبلة تخصيص روابط مباشرة للتعرف على نتيجة معادلة الدبلومات الفنية.

وتابعت إن هناك اثني عشر ألف طالب وطالبة يترقبون حاليا تفعيل رابط نتيجة معادلة كلية التجارة؛ من أجل الالتحاق بجامعاتهم قبل بداية السنة الدراسية الجديدة الأيام القريبة القادمة.