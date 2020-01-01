موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا والقنوات الناقلة والمعلق

بروكسل / سما

أعلنت وسائل إعلام رياضية، عن موعد مباراة منتخب إنجلترا ضد بلجيكا اليوم الأحد 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 والقنوات الناقلة لها ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت وسائل الإعلام أن موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا اليوم الساعة 10:45 مساء بتوقيت السعودية والعراق وقطر والبحرين والكويت، 09:45 لدى مصر وفلسطين والأردن وسوريا ولبنان والسودان وليبيا وبروكسل.

كما تنطلق هذه القمة الأوروبية المنتظرة في تمام الساعة 08:45 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وعند 11:45 حسب وقت سلطنة عمان والإمارات، 07:45 في المملكة المتحدة وموريتانيا. وفق المصادر ذاتها.

معلق مباراة إنجلترا وبلجيكا:

وتبث مباراة بلجيكا وإنجلترا من ملعب الملك بودوان في بروكسل عبر قناة سكاي سبورت باللغة الإنجليزية، وبي إن سبورت الرياضية بالعربية (beIN Sports HD 1) بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

وتأتي مباراة بلجيكا وإنجلترا هذا المساء بالتزامن مع أكثر من 10 مباريات أخرى في دوري الأمم الأوروبية، أبرزها، إيطاليا ضد بولندا، الدانمارك أمام أيسلندا، رومانيا والنرويج، هولندا ضد البوسنة والهرسك.

ويسعى المنتخب البلجيكي الذي يضم كتيبة مميزة من النجوم على رأسهم إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني إلى تعويض خسارة لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

ويتصدر منتخب بلجيكا جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أمم أوروبا 2020 متفوقا على نظيره الدانماركي الثاني برصيد 7 نقاط بالتساوي مع إنجلترا، فيما لم يحصد الفريق الأيسلندي أي نقطة بالمركز الرابع.