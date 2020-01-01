موعد مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية الإياب والقنوات الناقلة

طرابلس / سما

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن موعد مباراة منتخب ليبيا ضد غينيا الاستوائية والقنوات الناقلة لها ضمن مواجهات الجولة الرابعة في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2020 المقررة بالكاميرون.

وقال إن موعد مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية اليوم الأحد الساعة 09:00 مساءً بتوقيت طرابلس ومصر والقدس وعمان ودمشق وبيروت، 10:00 في الدوحة ومكة المكرمة وبغداد والكويت والمنامة.

كما تنطلق مباراة المنتخب الليبي المرتقبة ضد نظيره غينيا الاستوائية عند الساعة 08:00 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، وفي تمام 11.00 لدى أبو ظبي ومسقط، وفي 07:00 حسب وقت نواكشوط.

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا وغينيا الاستوائية

وتبث مباراة منتخب ليبيا ضد غينيا مساء اليوم من ملعب بانا على قناة بي إن سبورت الرياضية (beIN Sports HD 7) بصوت المعلق الليبي محمد بركات، فيما تنقل أيضا من خلال القنوات الأرضية الليبية.

ويسعى المنتخب الليبي إلى تعويض الخسارة الصعبة التي تلقاها على أرضه قبل أربعة أيام، حيث تغلب عليه غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد الأهلي بالوقت القاتل في سيناريو مجنون.

وعاد لاعبو ليبيا في موقعة الذهاب من التأخر بهدف إلى تقدم بهدفين اثنين لهدف، قبل أن يتمكن نجوم المنتخب الغيني الاستوائي من إحراز ثنائية في الدقيقة 90 عبر أوبيانج وسالومون أوباما تواليا.

ويحتل المنتخب الليبي المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف تنزانيا وغينيا الاستوائية في ترتيب المجموعة العاشرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فيما يتصدر تونس المجموعة بتسعة نقاط.