موعد مباراة موريتانيا وبوروندي والقنوات الناقلة

نواشكوط / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن موعد مباراة منتخب موريتانيا ضد بوروندي والقنوات الناقلة لها ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2020.

وذكرت المصادر أن موعد مباراة موريتانيا وبوروندي اليوم الأحد الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت نواكشوط، والثانية في الجزائر والرباط وتونس والمغرب، والثالثة لدى مصر وفلسطين والأردن.

وتنقل مباراة المنتخب الموريتاني اليوم مباشرة من ملعب (برنس لوي رواجاسور ستاديوم) عبر قناة بي إن سبورت الرياضية السابعة (beIN Sports HD 7) بصوت المعلق نوفل الباشي.

وانتهت مباراة الذهاب في دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية بالتعادل الإيجابي (1-1) بين المنتخبين، حيث تقدم باكاري ندياي لموريتانيا، فيما عدل سايدو بيراهينو لبوروندي.

وحقق منتخب موريتانيا الفوز على نظيره البوروندي مرة واحدة في التاريخ، وذلك لحساب المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2007 حيث تغلب عليه بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل المنتخب الموريتاني المركز الثاني في المجموعة الثانية في التصفيات الأفريقية برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين خلف المغرب المتصدر، بينما جمهورية إفريقيا الوسطى بالمركز الثالث.