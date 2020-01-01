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شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 11 الحادية عشرة

السبت 14 نوفمبر 2020 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 11 الحادية عشرة



بيروت / سما

أتاحت (شاهد vip) للمشتركين على منصتها الإلكترونية المدفوعة، مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 11 الحادية عشرة؛ قبل عرضها مجانا الساعة التاسعة مساءً عبر جميع القنوات الناقلة على التوالي.

وتبدأ المحطات الناقلة لحلقات مسلسل الهيبة الرد الموسم الرابع، في عرض الحلقة 11 من العمل الفني الذي يقود بطولته الفنان السوري تيم حسن، عند 09:00 مساءً، فيما تنقل على قناة رؤيا دراما الساعة 09.30.

وذكرت شاهد التي تعرض مسلسلات (mbc) منها الهيبة الرد 2020 إن جبل ونمر يشرعان في الحلقة الحادية عشرة برحلة عمل إلى معمل اللبن الذي عادت عجلته للدوران مجددا عقب رجوعه مؤخرا من مكانه.

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 11 اضغط هنا أو مجانا اضغط هنا

وأفادت المنصة الإلكترونية بأن شاهين وصل إلى المنطقة وفي جعبته مفاجأة جديدة إلى علي، حيث تتواصل أحداث الهيبة في الإثارة والتشويق وصولا إلى فرصة قادمة ينتقم فيها جبل لزوجته وابنه الذين قُتلا.

وما زالت رانيا تخطط مع نمر بالتزامن مع تقربها أكثر فأكثر من عناصر عائلة شيخ الجبل، إلا أن تيم حسن يشك في أمرها من البداية وقد تشهد الحلقات القادمة كشفه للعلن وإذاعته للجميع؛ كي يحذروا منها.

ويتفاعل المتابعون مع كل حلقة جديدة مع أحداث وتطورات "الهيبة الرد"، إذ يرى بعض الكتاب أن هذا المسلسل حالة تستحق الدراسة بعناية؛ نظرا لتأثر الناس الشديد بأبطاله لا سيما جبل "تيم حسن".

وحققت حلقات مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع، متابعة كبيرة وأرقام مشاهدات عالية، عكس ما كان متوقعا، رغم من حالة الإحباط في البداية وقلة حجم التشجيع لإنتاج هذا الموسم وعرضه على الشاشة.

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