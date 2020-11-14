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سبب وفاة حمود السعد البراهيم مؤسس مطعم هرفي في السعودية

السبت 14 نوفمبر 2020 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة حمود السعد البراهيم مؤسس مطعم هرفي في السعودية



الرياض / سما

أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت 14 نوفمبر / تشرين الثاني عن وفاة التاجر حمود السعد البراهيم مؤسس أسواق بنده وسلسلة مطاعم هرفي الأشهر في المملكة العربية.

وذكرت المصادر الإعلامية أن سبب وفاة حمود السعد البراهيم أحد أنجح رجال الأعمال في السعودية خلال العقود الماضية، جاء إثر معاناة مع المرض منذ عدة سنوات.

وحسب المصادر، فقد تقرر الصلاة على حمود السعد البراهيم يوم الأحد الخامس عشر من الشهر الجاري بعد صلاة العصر مباشرة في مقبرة الشمال بالعاصمة الرياض.

ونعى العديد من الكتاب والصحفيين ورجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، الراحل حمود السعد البراهيم الذي قدم الكثير للاقتصاد في المملكة طوال حياته.

وقال الكاتب فهد الدغيثر في تغريدة على موقع تويتر : "فجعت قبل قليل بخبر وفاة أستاذي الكبير حمود السعد البراهيم مؤسس اسواق بنده ومؤسس بالشراكة لمطاعم هرفي". 

وأضاف : "لقد كان نعم المعلّم والزميل والصديق. رحمك الله أبا سعد وأسكنك فسيح جناته وخالص العزاء لأسرته الكريمه وكافة أفراد آل إبراهيم الكرام. إنا لله وإنا إليه راجعون".

بدوره، قال نايف الحربي : "وفاة واحد من انجح التجار السعوديين عبر التاريخ حمود السعد البراهيم مؤسس اسواق بندة ومؤسس بالشراكة لمطاعم هرفي دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

ويعتبر حمود السعد البراهيم أول من أدخل الوجبات السريعة إلى السعودية، علما أنه افتتح أول مطعم ضمن شركة هرفي قرب سوبر ماركت بنده بجوار مصنع الجميح تحت كوبري الخليج حاليا.

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