بصورة نادرة معه أمام دبابة... ملك الأردن يتذكر والده الراحل الملك حسين

وكالات

أحيا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، الذكرى الـ85 لميلاد والده الراحل، الملك حسين بن طلال.

وشارك ملك الأردن عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة نادرة له مع والده عندما كان طفلا بالأبيض والأسود، وهما يقفان أمام دبابة عسكرية.

وغرد الملك عبد الله الثاني مع الصورة النادرة: " في ذكرى ميلاد الحسين، رحمه الله، الذي نذرني يوم ولدت لخدمة الأردن الأغلى، نستذكر الإنجازات العظيمة، ومحبّة الأردنيين، شيبا وشبانا، للقائد الباني. نستمد من مسيرته العزم والإرادة لنواصل بناء وطننا العزيز".

في ذكرى ميلاد الحسين، رحمه الله، الذي نذرني يوم ولدت لخدمة الأردن الأغلى، نستذكر الإنجازات العظيمة، ومحبّة الأردنيين، شيبا وشبانا، للقائد الباني. نستمد من مسيرته العزم والإرادة لنواصل بناء وطننا العزيز pic.twitter.com/ha1IWlZS6E — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 14, 2020



كما شارك ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، صورة لجده الملك حسين، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتوصل الاجتماعي، وكتب معها: "واحد وعشرون عاما، ومازال ساكنا في قلوبنا. رحم الله جدي الحسين الباني، وحفظ وطننا الغالي".