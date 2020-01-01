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السودان : ارتفاع سعر الدولار في السوق الأسود مقابل الجنيه السوداني

السبت 14 نوفمبر 2020 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السودان : ارتفاع سعر الدولار في السوق الأسود مقابل الجنيه السوداني



الخرطوم / سما

أعلنت وسائل إعلام اقتصادية سودانية، اليوم السبت 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 عن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء بالعاصمة الخرطوم.

وقالت وسائل الإعلام إن الجنيه السوداني استمر في الهبوط إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي في السوق الأسود، وذلك في مستهل التعاملات الصباحية بعد أيام من الانخفاض.

وتراجع الجنيه السوداني مجددا مقابل أسعار العملات الأخرى اليوم، وفق تجار في السوق الموازي، مؤكدين أن النظام المصرفي أصبح يواجه عقبات في توفير العملية الأمريكية.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان اليوم 225 جنيه سوداني من 248 نهاية الأسبوع الماضي، فيما أبقت الحكومة السعر الرسمي للصرف عند 55 جنيها. وفق وسائل الإعلام.


أسعار العملات في السودان

وأشارت إلى أن أدنى سعر لصرف الدولار بالسودان حاليا 253 جنيها، والسعر الأعلى 257 جنيها، في وقت تشهد الأسواق زيادة في الطلب على عملة الدولار الأمريكية رغم العجز.

ولفتت إلى أن النقص الكبير في الدولار بالسوق يقابله ارتفاع في الطلب، موضحة أن ذلك يؤدي إلى زيادة حجم المضاربات بين التجار في ظل صعوبة الحصول على العملات الصعبة.

وأرجعت سبب ارتفاع أسعار العملات في السوق السوداء إلى زيادة الطلب الناجم عن رغبة عدد كبير من المواطنين مغادرة السودان والعودة إلى أعمالهم في البلدان العربية الأخرى.

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