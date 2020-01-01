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رابط بث مباشر .. تردد القناة الفضائية التربوية السورية 2020

الخميس 12 نوفمبر 2020 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط بث مباشر .. تردد القناة الفضائية التربوية السورية 2020



دمشق / سما

أعلنت القناة الفضائية التربوية السورية، عن عزمها نقل مباراة منتخب سوريا ضد أوزبكستان الودية التي من المقرر أن تجري اليوم الخميس في الإمارات، بدون حضور الجماهير من على مدرجات الملعب.

وقالت القناة السورية التربوية في تدوينه على صفحتها بموقع فيسبوك : "تتابعون اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء مباشرة على الهواء مباراة ودية بكرة القدم بين فريقي سورية وأوزبكستان".

وأشارت إلى أنه سيتم بث مباراة المنتخب السوري ونظيره الأوزبكي على شاشة القناة الفضائية التربوية السورية وصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمنصات التابعة لها.

تردد التربوية السورية 2020:

ولفتت إلى أن تردد القناة التربوية السورية هو: 11315 v غلى القمر الصناعي نايل سات، فيما معامل الترميز 27500 حيث يُمكن ضبطها سريعا عن طريق جهاز التحكم الآلي "الريموت".

يشار إلى أن القناة التربوية السورية تبث عادة جميع الدروس التعليمية وآخر الأخبار والمستجدات التربوية في سوريا من خلال نخبة تتضمن أبرز المعلمين والمعلمات في جميع المحافظات.

رابط التربوية السورية مباشر اضغط هنا أو هنا

وفي سياقٍ متصل، أصدرت وزارة الكهرباء السورية، قرارا مهما بعدم قطع التيار الكهربائي عن مختلف المدن والمحافظات، أثناء بث مباراة منتخب سوريا الودية ضد أوزبكستان؛ كي يشاهدها المواطنون.

وشددت على أنها مستمرة في بذل جميع الجهود رغم التحديات والصعوبات من أجل تغذية القطر كاملة، منوهة إلى أن المباراة منقولة رسميا على التربوية السورية من خلال دبي الرياضية.

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