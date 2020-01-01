حقيقة منع عرض مباراة لبنان والبحرين مباشر على القنوات الناقلة

المنامة / سما

تترقب جماهير كرة القدم اللبنانية والبحرينية، عرض مباراة منتخب البحرين ولبنان الودية التي تقام اليوم الخميس في الإمارات؛ ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركات والتصفيات القادمة في قارة آسيا.

وأعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم في تصريح صحفي عبر صفحته بموقع فيسبوك أنه لن يتم نقل مباراة لبنان والبحرين مباشر على أي من القنوات الناقلة؛ بسبب حالة الحداد المفروضة حاليا في البحرين.

وقال الاتحاد إنه "مباراة المنتخب اللبناني مع نظيره البحريني قائمة في موعدها غداً في الامارات عند الساعة الرابعة بتوقيت بيروت لكن لن يتم بثها تلفزيونياً بطلب من البحرين بسبب وفاة رئيس الوزراء البحريني".

وكان الاتحاد قد أعلن للجماهير اللبنانية أنه يُمكن مشاهدة مباراة المنتخب اللبناني والبحريني الخميس عند الساعة 4 مساء على قناة إم تي في (MTV) لكنه تراجع في وقت لاحق؛ نتيجة الحداد.

وبدأ المنتخب اللبناني معسكرًا مغلقا في الإمارات قبل موقعة البحرين التجريبية التي تقام على ملعب نادي الضباط "الاتحاد الإماراتي"، بحضور رئيس الاتحاد هاشم حيدر وأمينه العام جهاد الشحف.

الجدير بالذكر أن البطولات الكروية كافة في لبنان مؤجلة حتى إشعار آخر؛ بسبب القرار الرئاسي الذي صدر مؤخرا بالإغلاق الشامل والعام لجميع مناحي الحياة؛ لمواجهة فيروس كورونا.