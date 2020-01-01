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موعد مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 01:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة



طرابلس / سما

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن موعد مباراة منتخب ليبيا ضد غينيا الاستوائية المقررة اليوم الأربعاء 11 نوفمبر ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة 2021 في الكاميرون.

وذكر الاتحاد عبر فيسبوك أن موعد مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية اليوم الساعة الثامنة مساءً بتوقيت طرابلس والقاهرة والقدس والخرطوم وعمان، وفي تمام السابعة في المغرب والجزائر وتونس.

كما تنطلق هذه الموقعة المرتقبة للمنتخبين الأفريقيين، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والكويت والمنامة، في حين تكون العاشرة حسب وقت أبو ظبي ومسقط عاصمة عُمان.

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا وغينيا الاستوائية

ولا يعرض هذا اللقاء الأفريقي على أي من القنوات المفتوحة عبر نايل سات، إنما على شاشة قناة بي إن سبورت السابعة (beIN Sports HD 7) بصوت المعلق الليبي محمد بركات.

وجرت مباراة تاريخية واحدة بين المنتخبين الليبي وغينيا الاستوائية، حيث كان في كأس الأمم الأفريقية 2012 وانتهت لصالح الأخير بهدف دون مقابل سجله حينها اللاعب خافيير بالبو بالدقيقة 87.

ترتيب مجموعة منتخب ليبيا

ويتصدر المنتخب التونسي ترتيب المجموعة العاشرة في التصفيات الأفريقية برصيد 6 نقاط، ويحل منتخب تنزانيا ثانيا بثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن ليبيا، بينما لم يحصد غينيا بيساو أي نقطة بعد.

وتجري مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية بالتزامن مع لقاءات عديدة، منها، الرأس الأخضر ضد رواندا، تشاد أمام غينيا، السينغال وغينيا بيساو، جزء القمر وكينيا، موريتانيا ضد بوروندي.

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