شاهد .. حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان

القاهرة / سما

كشفت مصادر رسمية، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة الأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول تشخيص إصابة الفنانة عبلة كامل الممثلة المصرية الكبيرة بمرض السرطان.

وأكد أحمد كمال زوج الفنانة عبلة كامل في تغريده على حسابه الشخصي بموقع تويتر، عدم صحة كل ما يتم تناقله حول إصابة زوجته بالمرض الخبيث، داعيا الجميع إلى تحري الصدق والدقة فيما يُنشر.

وقال أحمد كمال : "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة وما تردد عن حالتها الصحية اليوم كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة على حساب فنانة كبيرة". وفق ما كتب.





بدورها، نقلت صحيفة المصري اليوم عن أشرف زكي نقيب الفنانين في مصر تأكيده عدم صحة ما تم تداوله بشأن مرض الفنانة عبلة كامل، مبينا أنها شائعات غير صحيحة.

كما نفى الفنان زكي، ما نشرته بعض "المواقع الصفراء" حول معاناة عبلة كامل من السرطان وأنها تصارعه في المراحل الأخيرة، مطالبا الجميع بعدم الإنجرار وراء مثل هذه الشائعات.

اقرأ/ي أيضا: الحضور صفر .. ما قصة وتكلفة مسلسل 321 أكشن السعودي ؟

الجدير بالذكر أن هذه الشائعة ليست الأولى التي تستهدف الممثلة عبلة كامل، إنما كانت تقارير قد تحدثت الأشهر الماضية عن وفاتها بعد معاناة مع المرض لكن تم نفيها لاحقا.

وتعتبر عبلة كامل من أشهر الممثلين الكبار في مصر والوطن العربي، وعُرفت طوال مسيرتها الفنية بالتزامها الشديد، علما أنها تبلغ من العمر حاليا 60 عاما وتعيش مع عائلتها بالقاهرة.