الحضور صفر .. ما قصة وتكلفة مسلسل 321 أكشن السعودي ؟

الرياض / سما

تصدر فيلم "321 أكشن" السعودي، وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن قرب إزالته من العرض في السينما السعودية؛ بسبب فشله في تحقيق نسب الحضور التي كانت مأمولة.

وسخر المغردون في موقع تويتر من فشل فيلم 321 أكشن رغم الأموال الطائلة التي صُرفت على إنتاجه، فيما برر آخرون سبب انعدام المشاهدين إلى الإجراءات الوقائية المفروضة.

وقالت وسائل إعلام إن "السينما السعودية في طريقها لازاله فيلم 321 أكشن بعد وصول عدد الحضور أمس إلى صفر، رغم ان التذاكر اصبحت مجانية ايضاً"، منوهة إلى أنه تم دفع 13 مليون ريال لإنتاج الفيلم.

ودافع عدد قليل من المغردين عن فيلم 321 أكشن، حيث قال أحدهم إنه شاهد عدة لقطات منه وإخراجها كان جيدا، معتبرًا أنه "عمل جميل ويستحق فرصة. النقد قد يكون ظالما دون المشاهدة ثم إبداء الرأي". وفقا له.

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ورغم سخرية النشطاء من العمل الفني السعودي، إلا أن الممثل زياد بن نحيت أحد أبطال فيلم 321 أكشن صرح في لقاء متلفز : "التمثيل كان حلمي وتحقق. الآن أصبحنا نفكر ننافس العالم في مجال التمثيل".

من جهته، قال الفنان ماجد مطرب فواز في تصريح عبر قناة (mbc) إن "الغريب في كل من انتقد فيلم 321 اكشن كان يركز في انتقاده على عدد الحضور بدون التطرق للقصة ومضمون الفيلم

وعرضت فيلم 321 أكشن لمدة خمسة أيام متتالية في السينما السعودية، فيما كانت المفاجأة في عدم حجز أي تذكرة بجميع القاعات المخصصة للعرض، وتم تحديد الأربعاء كآخر فرصة له قبل تقليصه أو إزالته.

قصة فيلم 321 أكشن:

وتدور قصة الفيلم السعودي الأول من نوعه حول ممثلة اعتزلت العمل الفني ثم تفرغت لرعاية ابنتها، قبل أن تتخذ قرارا بالتراجع عن الاعتزال والعودة مُجددا إلى الفن والتمثيل عبر فيلم جديد.

وتقع الفنانة في جملة من المفارقات الكوميدية المضحكة خلال تصوير أحداث فيلم 321 أكشن، الذي أخرجه شادي الرملي وألفته الكاتبة ميساء المغربي التي تمثل فيه مع خالد يسلم ونور الدين اليوسف وماجد مطرب فواز.