الجزائر: رابط استخراج نتائج المراسلة 2020 امتحان إثبات المستوى

الجزائر / سما

أعلن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بوزارة التربية الوطنية في الجزائر، عن قرب إعلان نتائج المراسلة 2020 اختبار إثبات المستوى، موضحا أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر الرابط المرفق.

ويجب على المستخدم تسجيل الدخول إلى موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد ثم إدخال رقم التسجيل وتاريخ الميلاد وكتابة الأحرف المقابلة في الصورة للتأكد من الهوية، ثم تظهر نتيجة المراسلة 2020.

وكان الفرض الإلكتروني قد جرى بتاريخ 30 سبتمبر الماضي؛ إذ أنه يعد النقطة الأساسية لحساب معدل النجاح أو الرسوب في امتحان المراسلة للعام الجاري في ولايات الجزائر. وفق وزارة التربية الوطنية.

نتائج المراسلة 2020 أو اضغط هنا

وأعلنت وزارة التربية الوطنية أن "جميع المتعلمين عن بعد الناجحين خلال السنة الدراسية 2019 / 2020 يمكنهم إعادة التسجيل للعام الدراسي الجديد المقبل عبر الموقع الرسمي التابع لها عبر الإنترنت".

وقالت إنه "نظرا لبعض التعليقات الصادرة عن بعض المتعلمين عن بعد بسبب تأخير إعلان النتائج والتسجيلات بسبب تفشي وباء كوفيد 19 الذي مع الأسف طال أسرة الديوان من عاملين وعائلاتهم".

وأضافت أنه نتج عن ذلك خضوعهم لإجراءات الحجر الصحي المنزلي "وهو ما اضطرنا إلى تاجيل موعد صدور النتائج"، داعية بالشفاء العاجل للعاملين في الديوان وأن يحمي الله البلاد من الوباء.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج المتعلمين المسجلين للسنة الدراسية الحالية الذين اجتازوا التقويمات الإلكترونية بمختلف مراكز الإجراء، اعتبارا من تاريخ 11 نوفمبر 2020.