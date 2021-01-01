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طقس فلسطين: جو غائم جزئيا وأمطار متفرقة

الإثنين 09 نوفمبر 2020 05:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: جو غائم جزئيا وأمطار متفرقة



رام الله/سما/

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الإثنين غائماً جزئياً إلى صاف، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة.

وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.


 
أما الرياح فستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وليلا يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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