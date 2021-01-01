شاهد .. حقيقة سقوط مرتضى منصور في انتخابات ميت غمر

القاهرة / سما

أطلق نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاق ليلة سقوط مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك مع استمرار فرز الأصوات بانتخابات مجلس النواب في محافظة ميت غمر.

وأفادت تقارير صحفية مصرية بأن المستشار مرتضى منصور تراجع إلى ما بعد المركز الرابع في انتخابات مجلس النواب في ميت غمر بالدقهلية؛ وذلك بعد فرز ما يزيد عن 20% من لجان الاقتراع.

وقال الإعلامي أحمد موسى : "أتمني للمستشار مرتضي منصور التركيز لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، الفرز حتي اللحظة يكشف أنه خارج السباق تماما .. هذه إنتخابات وديمقراطية الصناديق . علينا إحترامها".

وقال الإعلامي عمرو أديب خلال حديثه في برنامج الحكاية على إم بي سي مصر إن "أنصار مرتضى منصور يقولون إنه متصدر في كل اللجان (..) لكن اللجان التي وصلتنا نتيجتها لم نراه فيها حتى الآن".

وأضاف عمرو أديب أنه "بعد فرز 40 لجنة فرعية في ميت غمر من أصل 134 لجنة، فإن أحمد الألفي متقدم ثم بدوي عبداللطيف وأسامة راضي ومحمود العزب ومحمود ناصر عامر وأحمد أبو زيد ثم مرتضى منصور".

وتابع : "النتيجة قد تتغير في أي وقت ولم أجد حتى الآن لجنة فيها مرتضى منصور (..) باقي 90 لجنة وقد تقلب 20 لجنة منهم النتيجة"، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تحظى باهتمام إعلامي؛ لأن رئيس الزمالك ينافس فيها.

ولفت أديب إلى أن "مصر تنظر على هذه اللجنة ليس لأي سبب. المعلومات كما تصلنا نقولها وهذه النتائج ربما تتغير وفق الأصوات"، منوها إلى الاقبال الجيد من المواطنين على التصويت في الانتخابات.

وقرأ عمرو أديب على الهواء مباشرة محاضر لجان الفرز بلجان ميت غمر بالدقهلية التي وصلته، موضحا أن مرتضى منصور متراجع في الانتخابات وليس في السباق.