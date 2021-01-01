رابط نتائج الحركة الانتقالية 2021 في المغرب .. وزارة التربية الوطنية

الرباط / سما

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية، قطاع التربية الوطنية، عن رابط نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2021 الخاصة بهيئة التدريس العاملة بمؤسسات التعليم العمومي.

وقالت وزارة التربية في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إنها نشرت عبر الرابط المرفق نتائج الحركة الانتقالية 2020 - 2021 لهيئة التدريس العاملة، موضحة أنها أسفرت عن استفادة جد مهمة.

وحسب "التربية الوطنية"، فقد بلغ عدد المستفيدين من الحركة الانتقالية 35668 أستاذة وأستاذا بنسبة استفادة وصلت إلى 44.4% مقابل 43.9% برسم سنة 2020 على أسلاك تعليمية مختلفة بالمغرب.

نتائج الحركة الانتقالية برسم 2021 اضغط هنا أو هنا

وأضافت أن المستفيدين من الحركة الانتقالية موزعين كالتالي، 18.922 مستفيدا ومستفيدة على التعليم الابتدائي، 8458 في التعليم الإعدادي والثانوي، بالإضافة إلى 8288 بالتعليم الثانوي التأهيلي والتقني.

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين والمستفيدات في إطار الالتحاق بالزوج أو الزوجة قد بلغ لهذه السنة 6979 أستاذة وأستاذا بنسبة استفادة وصلت إلى نحو 60.12% لجميع الأسلاك المذكورة سابقا.

ولفتت إلى أن الحركة الانتقالية شارك فيها 80345 مقابل 83.497 في العام الماضي، مبينة أنه يمكن للمعنيين تقديم الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج على موقعها الإلكتروني.

ودعت الوزارة، جميع من يهمه أمر نتائج الحركة الانتقالية 2021 تقديم الطعون عبر السلم الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكويت، التي ستقوم بالمتابعة مع قسم الحركات الانتقالية في المديرية.