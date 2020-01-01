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بحر يستقبل وفداً من عائلة الصعيدي للمطالبة بالقصاص وتطبيق القانون

الأحد 08 نوفمبر 2020 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحر يستقبل وفداً من عائلة الصعيدي للمطالبة بالقصاص وتطبيق القانون



غزة /سما/

استقبل د. أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، في مكتبه صباح اليوم، وفداً من عائلة الصعيدي للمطالبة بسرعة تنفيذ القصاص بحق قاتل ابنهم، بعد إطلاق الجاني النار عليه خلال شجار عائلي.

وشرح أفراد عائلة الصعيدي، ظروف وملابسات الجريمة الواقعة في شهر آب/ أغسطس الماضي، والتي أدت إلى قتل مواطن ووقوع عدد من الإصابات، مؤكدين على أهمية تنفيذ القانون، وتطبيق حكم القصاص بحق الجاني، للحفاظ على حقوق المواطنين.

ووعد بحر بمتابعة عمل الجهات الحكومية المختصة حول القضية، وسير الإجراءات القانونية، للوصول إلى العدالة والحفاظ على السلم المجتمعي.

#احمد بحر #المجلس التشريعي #غزة

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