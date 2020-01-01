مسلسل عروس بيروت الجزء الثاني الحلقة 21 الحادية والعشرون .. شاهد الآن

بيروت / سما

بثت قناة إم بي سي (MBC 4) مسلسل عروس بيروت الموسم الثاني الحلقة 21 الحادية والعشرين كاملة، عقب عرضها قبل ساعات عبر منصة (شاهد VIP) للمشاهدين من جميع أنحاء العالم.

واستغلت ليلى في مسلسل عروس بيروت الحلقة 21، خروج العائلة من المنزل للقاء عادل سرًا دون معرفة أحد، فيما شعر آدم بأنه مهملا من قبل من هم حوله، وقدمت منال استقالتها من عملها.

وفي الحلقة العشرون من عروس بيروت، استمع أمير محادثة عبير ونايا حول حياة والدته العاطفية وذلك عن طريق الصدفة، حيث شعر بالصدمة الكبيرة وتوجب على الأسرة التعامل مع الأمر.

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وخططت نايا وساميا في الحلقة التاسعة عشرة من عروس بيروت الجزء الثاني، للحصول على الرسائل، في وقت هيأ جميع أفراد العائلة أنفسهم لحضور عشاء خاص بحضور شخص غير متوقع.

وأبدت ليلى بعد المصالحة مع عادل، تحسنا ملحوظا في مزاجها وتصرفاتها مع أفراد العائلة، بينما تلقى فارس مجموعة صور تجمع منال مع خليل الذي طلب المساعدة من آدم دون علم أحد.

وتوالت تلك الأحداث في "عروس بيروت" بعد أن مهدت رنا الطريق لإخبار أمير عن تفاصيل علاقتها مع عماد، فيما عينت ليلى رجلا لمراقبة ثريا، أما خليل فقد فقد السيطرة على أعصابه.

وشهدت حلقات مسلسل عروس بيروت المنصرمة، جدال ومشاكل عديدة بين فارس وثريا وسط تدخل ليلى؛ من أجل التوصل إلى حلٍ مناسب، خاصة بعدما أعلن طلال عن علاقته الحالية مع داليا.