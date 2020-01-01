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ملخص أهداف مباراة الفيصلي والرمثا في الدوري الأردني 2020

السبت 07 نوفمبر 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص أهداف مباراة الفيصلي والرمثا في الدوري الأردني 2020



عمان / سما

سحق الرمثا ضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت اليوم السبت على استاد الحسن؛ في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من دوري المحترفين الأردني 2020.

وسجل أهداف الرمثا، هادي عمر الحوراني (4)، والثاني بالدقيقة (56)، ومحمد فيصل أبو زريق (75)، في حين أحرز هدف الفيصلي الوحيد عبدالله خالد عوض في الدقيقة 91.

وشهدت المباراة ظروفاً استثنائية تمثلت بغياب عدد كبير من اللاعبين المؤثرين بصفوف الفريقين لإصابتهم بفيروس كورونا.

واضطر الفيصلي استناداً للظروف الاستثنائية، للدفع بحارس المرمى عبدالله الرحمن الشلة "16 عاماً" حيث شارك لأول مرة بدوري المحترفين.

بهذه النتيجة، رفع الرمثا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث بفارق 11 نقطة خلف الوحدات المتصدر، وبقي رصيد الفيصلي 17 نقطة بالمركز الرابع أمام السلط والحسين بنقطة.

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