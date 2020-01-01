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ملخص أهداف مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي 2020

السبت 07 نوفمبر 2020 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص أهداف مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي 2020



الرياض / سما

تفوق النصر على ظروفه، وفاز على القادسية بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء السبت في ختام الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخاض النصر المباراة، منقوصاً من كل لاعبيه الأساسيين ومحترفيه الأجانب، باستثناء الأسترالي براد جونز حارس المرمى، فضلاً عن غياب كل الطاقم الفني بقيادة فيتوريا ومعاونيه.

سجل هدفي المباراة عبد الإله العمري في الدقيقة 47 ، وفراس البريكان في الدقيقة 65.

وحصد النصر بهذا الفوز أول 3 نقاط له هذا الموسم ، فيما بقي القادسية على رصيده السابق 6 نقاط.

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