من هو الشيخ نورين محمد صديق السيرة الذاتية (فيديو)

الخرطوم / سما

فُجع الشعب السوداني والأمة العربية والإسلامية، يوم الجمعة السادس من نوفمبر / تشرين الثاني 2020، بعد أن تلقوا خبر وفاة الداعية الشيخ المقرئ نورين محمد صديق جراء حادث مفاجئ قرب العاصمة.

وأكدت وسائل إعلام سودانية، وفاة الشيخ محمد نورين صديق (الصديق) برفقة عدد من حفظة القرآن الكريم نتيجة حادث سير (حركة)، وذلك عند الكيلو 18 أثناء عودتهم للخرطوم من رحلة دعوية من الولاية الشمالية.

وتقدم الشيخ محمد سيد حاج بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب السوداني والعائلة وأهالي قرية الفرجاب وأهل القرآن الكريم بكل مكان والأمة الإسلامية والعربية، في وفاة الشيخ نورين محمد صديق.

الشيخ نورين محمد صديق السيرة الذاتية

الشيخ نورين محمد الصديق، هو واحد من أشهر قراء القرآن الكريم في السودان، يغرد بصوته الجميل وهو يتلو كتاب الله مرتلاً ومجودًا، ويعمل إماما في عدة مساجد بقرية الفرجاب.

حفظه الكامل للقرآن الكريم وصوته العذب، جعل المصلين يأتون إلى أي مسجد يؤمه، وأنت تسمع لتلاوته أو تصلي خلفه يجعلك فى قمة الخشوع والتدبر للقرآن ومعانيه.

يذكر أن الشيخ نورين صديق حفظ القرآن بخلوة الشيخ المكي عبد الرحيم الشيخ الرشيد بالفرجاب شمالي كردفان شرق بارا سنة 1996 ميلادي، قبل أن ينخرط بالعمل الدعوي.

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وعمل نورين محمد صديق، إماما في عدد من المساجد السودانية المعروفة، منها مسخد الخرطوم الكبير، الحاج يوسف مربع 10، مجمع النور الإسلامي في ضاحية كافوري بالخرطوم.

وأعد الشيخ نورين محمد صديق مكتبة صوتية كبيرة للقرآن الكريم في عدة قنوات محلية وإذاعات سودانية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بتلاوته وصوته العذب.