شاهد.. سبب وفاة الشيخ نورين محمد صديق في السودان

الخرطوم / سما

أعلنت مصادر إعلامية سودانية، اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020، عن وفاة الشيخ نورين محمد صديق جراء حادث مؤسف تعرض له أثناء عودته من رحلة دعوية خارجية.

وأكدت المصادر الإعلامية في تصريح صحفي أن سبب وفاة الشيخ نورين محمد صديق هو حادث سير أليم تعرض له وهو قادم من رحلة دعوية، حيث نقل للمستشفى وفارق الحياة هناك.

ونعى العشرات من الشيوخ والدعاة ورجال الدين والإعلاميين والمؤسسات الدينية والدعوية في السودان وخارجها، الداعية الراحل نورين محمد صديق، مستعرضين أبرز مواقفه.

اقرأ/ي أيضا.. التفاصيل الكاملة لوفاته بالفيديو.. من هو الشيخ نورين محمد صديق ؟

وكتب الإعلامي عُمر موسى عضو الاتحاد العام للصحفيين السودانيين : "وفاة الشيخ القارئ الفاضل نورين محمد صديق وعدد من حفظة القرآن الكريم في حادث سير".

وفاة الشيخ القارئ الفاضل نورين محمد صديق وعدد من حفظة القرآن الكريم في حادث سير بالكيلو 18 عائدين من رحلة دعوية من الشمالية

اللهم أغفر لهم وأرحمهم وعوضهم الجنة pic.twitter.com/KkJND9G1Us — ???????? عُمَر مُوسَى | O. Almkabrabi (@Omer_Musaa) November 6, 2020

وأوضح الصحفي موسى في تغريدة مقتضبة على حسابه بموقع تويتر أن الشيخ نورين صديق توفى بحادث بالكيلو 18 عائدين من رحلة دعوية من الشمالية". وفق حديثه.

بدوره، قال إبراهيم حسين أبو أصيل : "لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية موت حر، يموت بموته خلق كثير. الحمـــدلله على قضائه وقدره. رحمة الله الشيخ نورين".

وغرد المدون ياسين أحمد قائلا : "الشيخ نورين محمد صديق لقد تعودت إلى الاستماع له بقراءة القرآن بصوتة الحسن منذ زمن بعيد، فهي ممتعة للآذان ومطمئنة للقلب"، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

وكانت الصفحة الرسمية للشيخ نورين محمد صديق قد نشرت تدوينه الفترة الماضية، جاء فيها : "يا من تعشقون سماع القرآن الكريم بصوتي، اذكروني بالدعاء في الحياة وبعد الموت".