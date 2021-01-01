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"الرؤيا الفلسطينية" في السويد تكرم رئيس مجلس إدارة بلدية بوروس

الخميس 05 نوفمبر 2020 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الرؤيا الفلسطينية" في السويد تكرم رئيس مجلس إدارة بلدية بوروس



ستوكهولم /سما/

كَرمت جمعية الرؤيا الفلسطينية في السويد، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة بلدية بوروس السويدية والسياسي البارز في الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم أولف أولسون، تقديرا لدوره في دعم الجمعية وأبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال رئيس مجلس الجمعية محمد كراز، خلال حفل التكريم الذي أقيم بحضور مسؤولة العلاقات العامة في الجمعية ليلى صقر، إن هذا التكريم للسيد أولسون جاء تقديرا لجهوده المبذولة والدائمة في خدمة المجتمع ولتعاونه المتواصل مع جمعية.

ونقل خلال كلمته تحيات أبناء الجالية الفلسطينية في السويد للسيد أولسون، مثمنا مواقفه الداعمة لقضية الفلسطينية وأبناء الجالية، ومشيدا بمواقف السويد حكومة وشعبا المساندة للحق الفلسطيني وقضيته العادلة. واعتبر كراز أن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني هو وقوف إلى جانب الحق والعدل والسلام.

بدوره أعرب أولسون عن شكره للجمعية على ما تقوم به من أنشطة، ولدورها الهام في خدمة الجالية الفلسطينية في الساحة السويدية، مؤكدا دعم الحزب الاشتراكي الديموقراطي ومملكة السويد للقضية الفلسطينية.

وتباحث الطرفان في سبل التعاون المشترك بين البلدية والجمعية، بما يخدم القضية الفلسطينية وأبناء الجالية الفلسطينية في السويد.

#جمعية الرؤيا الفلسطينية #السويد

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