حساسية الصدر عند الرضع، أعراضها وأسبابها وكيفية علاجها

وكالات / سما /

يمكن أن يعاني الأطفال الرضع من جميع أنواع الحساسية مثل البالغين والأطفال الأكبر سناً، تعرف معنا على حساسية الصدر عند الرضع وأعراضها وأسبابها وكيفية علاجها، تابع معنا عزيزي القارئ المقال التالي لمعرفة هذه التفاصيل.

أعراض حساسية الصدر عند الرضع:

يحدث رد الفعل التحسسي عندما يتفاعل جهاز المناعة في الجسم بشكل غير طبيعي مع الأشياء التي عادة ما تكون غير ضارة، وتختلف علامات رد الفعل التحسسي تبعاً لحالة كل فرد.

عادة ما يكون الرضع أقل عرضة من الأطفال والبالغين للعديد من أنواع الحساسية، وذلك لأنه يجب التعرض لشئ ما لفترة من الوقت قبل أن تظهر أعراض الحساسية تجاهها، لذا فإن الحساسية الموسمية تكون أقل شيوعاً عند الأطفال الرضع، كما أن معظم أنواع الحساسية المستنشقة تكون غير شائعة قبل سنة أو سنتين من عمر الطفل.

ولكن في حالة حساسية الصدر عند الرضع، فإن الأعراض قد تشمل ما يلي:

1.العطس.

2.احمرار وحكة العيون.

3.السعال من اعراض حساسية الصدر عند الرضع.

4.الصفير وضيق التنفس.

5.سيلان الأنف.

أسباب حساسية الصدر عند الرضع:

لا تعتبر أسباب الإصابة بحساسية الصدر عند الرضع واضحة تماماً، فقد يلعب التاريخ العائلي دوراً في هذه الحالة، فإذا كنت تعاني من حساسية الصدر، فمن المحتمل أن يكون طفلك مُعرضاً للإصابة بها، وتتضمن الأسباب الأخرى للإصابة طفلك بحساسية الصدر ما يلي:

1.وبر الحيوانات الأليفة.

2.العفن.

3.الغبار.

4.المنظفات قد تكون من اسباب حساسية الصدر عند الرضع.

4.تغير درجات الحرارة بشكل مبالغ فيه.